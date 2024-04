Fedez scoppia a piangere mentre parla di Chiara Ferragni a Belve: le prime foto dalla Fagnani

Fedez in lacrime a Belve. A mostrarlo le prime immagini dell'intervista del rapper con Francesca Fagnani, che è stata registrata nei giorni scorsi e andrà in onda su Rai2 il prossimo martedì 9 aprile. Nelle foto il cantante ha il volto contrito, si asciuga le lacrime. È visibilmente devastato. Federico, spesso spavaldo, sarcastico e un po’ guascone, appare profondamente diverso, fragile e spaesato. Del resto già l’AdnKronos, all’indomani dell’intervista dell’artista nel fortunato programma, aveva svelato il suo pianto davanti alle telecamere.

Fedez in lacrime a Belve: cosa ha detto su Chiara Ferragni

"Si sarebbe commosso fino alle lacrime durante l'intervista con Francesca Fagnani, registrata ieri negli studi del centro Rai Nomentano intitolato a Fabrizio Frizzi. Fedez avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie e dell'amore per i figli Leo e Vittoria", ha fatto sapere l'agenzia di stampa per poi aggiungere: "Il rapper avrebbe spiegato che proteggerli è la sua priorità di questa fase e che la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie. Il rapper avrebbe inoltre smentito ogni illazione su suoi presunti flirt e tradimenti".