Chi è Fabio Maria Donato, il manager di Chiara Ferragni attaccato da Fedez a Belve

Durante l'intervista a Belve con Francesca Fagnani, Fedez ha puntato il dito contro Fabio Maria Damato, il manager di Chiara Ferragni. Prima ha rivelato che il pandoro gate ha influito sulla separazione con l'imprenditrice digitale: "Ho scoperto la questione Balocco quando è uscita. È ovvio che inizialmente io stesso non l’abbia presa benissimo. Ho una fondazione e posso dire serenamente che è stata controllata dalla testa ai piedi. Ho sempre fatto beneficenza in un certo modo ed è emerso che quando faccio beneficenza io perdo soldi. Con LoveMi ho perso 1milione e 200mila euro. Quando scopro che quella cosa è stata gestita in questa maniera mi chiedo come sia possibile. Ho cercato di capire. Non voglio entrare nel merito ma voglio dire una cosa su Chiara. Io ho sempre voluto difenderla. La cosa che mi ha fatto stare male, che non è il motivo per cui ci siamo lasciati, è che ti trovi a dover rispondere di una cosa che non hai commesso tu e non puoi nemmeno difenderti. Devi aspettare che un’altra persona gestisca questa cosa al posto tuo. Io e mia moglie siamo diversi, io mi sarei difeso da subito. Ma non potevo difenderla. Queso ha contribuito a creare un clima non proprio disteso ma non è finita per questo".

Fedez a Belve attacca il manager di Chiara Ferragni Fedez ha attaccato apertamente Fabio Maria Damato, general manager delle aziende di Chiara: "Ci tengo a dire una cosa indipendentemente dalla vicenda giudiziaria: Chiara ha sbagliato e non lo dico in termini legali, si poteva gestire meglio. Ma una cosa so: sono sicuro che non ci sia cattiva fede, mi spiace perché lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità quando poteva e doveva spiegare che le responsabilità, se ci sono, non sono solo sue. Dei suoi manager? Di uno solo". Secondo i gossip Fedez avrebbe chiesto alla moglie il licenziamento di Damato: consiglio, a quanto pare, mai seguito dall'influencer.

Chi è Fabio Maria Damato, il manager di Chiara Ferragni Fabio Maria Damato è il general manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection e della TBS Crew Agency, l’agenzia di marketing fondata dalla Ferragni nel 2009. Spesso ricopre anche il ruolo di stylist di Chiara: si è occupato, ad esempio, di alcuni look sfoggiati al Festival di Sanremo. Ha studiato all'università Bocconi di Milano, dove si è laureato in Economia aziendale nel 2008. In passato ha lavorato come fashion editor per Class Editori e per il Corriere della Sera e ha scritto di moda per diverse pubblicazioni tra cui Amica e MF Fashion. Damato lavora per la Ferry da circa sei anni e in passato lei l'ha definito "il mio braccio destro, sinistro, tutto, lui mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa". Per Chiara è anche uno dei suoi migliori amici. Fabio, come la Ferragni, è indagato per truffa aggravata per i casi del pandoro e delle uova.

