Chiara Ferragni torna sui social dopo Fedez e rompe il lungo silenzio: il messaggio

VENEZIA - Capelli morbidamente raccolti in uno chignon, trucco intrigante e abito lungo total black, con collo alto e vertiginosi spacchi, riappare così Chiara Ferragni, che pubblica su Ig una serie di scatti che la ritraggono in forma smagliante. L'occasione per il ritorno in grande stile sui social è la mostra di un amico e la suggestiva cornice è quella di Venezia.