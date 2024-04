Fedez e Chiara Ferragni bloccati a vicenda su Instagram. E spunta un altro uomo

Fedez e Chiara Ferragni divorziano anche sui social network. L'ex coppia più seguita e amata di Instagram ha smesso di seguirsi. Anzi, pare che i due si siano bloccati a vicenda. Secondo gli ultimi gossip il primo a togliere il "segui" sarebbe stato Federico Lucia che non avrebbe gradito la recente scelta dell'ex moglie. Ovvero quella di iniziare a seguire il rapper milanese Diego Naska, che non starebbe molto simpatico a Fedez. I due colleghi, come spifferato da Vanity Fair, sarebbero stati "coinvolti in una rissa davanti all’ingresso del Lucid, un nuovo locale milanese dove non si possono fare foto e dov'era in corso il release party del nuovo disco da solista di Tony Effe".