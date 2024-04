Chiara Ferragni con la borsa piccione: prezzo stellare e significato profondo

Anche Chiara Ferragni ha ceduto al fascino della borsa piccione, come immortalato in una sua storia Instagram. Si tratta della Pigeon Clutch firmata JW Anderson, portata in passerella per la prima volta in occasione della sfilata Autunno/Inverno 2022-23 ma diventata nota solo grazie alla serie tv Sex and the City (dove viene sfoggiata da Carrie Bradshaw). Di recente è stata scelta anche dalla cantante Emma Marrone durante l'ultima edizione del Festival di Sanremo.