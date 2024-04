Chiara Ferragni perde ancora e scappa via dall'Italia: ultime news

Chiara Ferragni continua a perdere follower: lo scandalo del pandoro ha gravemente danneggiato la sua reputazione. Prima del caso giudiziario poteva contare su 29.732 milioni, mentre ora 'solo' su 29 milioni. L'influencer continua a perdere fan e 100mila se ne sono andati solo nelle ultime ore perché due giorni fa, il suo profilo contava 29.1 milioni di seguaci. Probabile abbia pesato l'ultima notizia sul caso Balocco : il Tribunale Civile ha riconosciuto la pratica scorretta messa in atto dalla Ferragni e dalla società dolciaria.

Chiara Ferragni ha lasciato l'Italia

In queste ore Chiara Ferragni ha lasciato l'Italia ed è volata a Los Angeles, per una breve vacanza senza i figli Leone e Vittoria. Con l'imprenditrice - che il prossimo 7 maggio compirà 37 anni - ci sono gli amici di una vita: Veronica Ferraro, Chiara Biasi e il suo makeup artist Manuele Mameli. Su Instagram Chiara ha condiviso una frase eloquente: "Ricorda chi era al tuo fianco mentre ti ricostruivi, quelle sono le tue persone". E Fedez? I due sono ai ferri corti e si parlano solo ed esclusivamente per questioni inerenti i bambini. Secondo alcune indiscrezioni l'ex coppia avrebbe ufficialmente chiesto il divorzio.