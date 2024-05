Chiara Ferragni, compleanno rovinato dai vigili. E il manager rompe il silenzio

Intanto per la prima volta Fabio Maria Damato, il manager di Chiara Ferragni, ha rotto il silenzio sullo scandalo del pandoro. L'uomo è indagato per truffa aggravata insieme all'ex moglie di Fedez. "Io ti ringrazio per questo interessamento ma non ho molto da aggiungere, non è il caso, è già una cosa complicata e dolorosa", ha dichiarato Damato ai microfoni del programma Far West . E poi: "Non posso aggiungere nulla, mi dispiace. Sono dipendente della società, quello che doveva dire l’ha detto Chiara Ferragni, che si è esposta. Io non ho mai parlato e non voglio farlo ora. Io lavoro per la signora Ferragni, tutto qui".

Fabio Maria Damato, chi è il manager di Chiara Ferragni

Fabio Maria Damato è il general manager di The Blonde Salad e di Chiara Ferragni Collection e della TBS Crew Agency, l’agenzia di marketing fondata dalla Ferragni nel 2009. Spesso ricopre anche il ruolo di stylist di Chiara: si è occupato, ad esempio, di alcuni look sfoggiati al Festival di Sanremo. Ha studiato all'università Bocconi di Milano, dove si è laureato in Economia aziendale nel 2008. In passato ha lavorato come fashion editor per Class Editori e per il Corriere della Sera e ha scritto di moda per diverse pubblicazioni tra cui Amica e MF Fashion. Damato lavora per la Ferry da circa sei anni e in passato lei l'ha definito "il mio braccio destro, sinistro, tutto, lui mi aiuta in qualsiasi attività lavorativa".