Svolta per Chiara Ferragni: arriva "qualcosa di importante"

Novità in vista per Chiara Ferragni. E questa volta più che positive. È stata la stessa ex moglie di Fedez ad annunciare sui social network di trovarsi "a Dubai per 24 ore per qualcosa di importante". A quanto pare un nuovo progetto che potrebbe risollevare la carriera dell'influencer, che ha subito un duro colpo nei mesi scorsi a seguito del pandoro gate. Dopo un periodo lontano dai social la Ferry ha ripreso in mano le redini della sua carriera e della sua vita privata con il supporto della famiglia, dei figli Leone e Vittoria e degli amici più cari.