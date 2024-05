Chiara Ferragni, nessun flirt con Zverev: la prova che smentisce tutto

Chiara Ferragni e Alexander Zverev non stanno insieme. Nessun flirt in corso tra i due come insinuato da qualcuno nei giorni scorsi. La presenza dell'imprenditrice digitale agli Internazionali d'Italia, vinti dal tennista tedesco, e il suo follow su Instagram non sono elementi sufficienti per mettere in piedi una love story. La smentita ufficiale è arrivata con una foto sui social network, quella della vera fidanzata del campione: Sophia Thomalla.