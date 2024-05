Chiara Ferragni e la telefonata alla madre di Fedez

Chiara Ferragni e Fedez dopo la separazione: ultime news

Nonostante i numerosi gossip, Chiara Ferragni e Fedez restano single dopo la dolorosa separazione. Lei sta cercando di riprendersi grazie al supporto della famiglia, degli amici e dei figli Leone e Vittoria. Nessun nuovo amore per Chiara, così come per Fedez. Quest'ultimo è stato accostato nell'ultimo periodo a Ludovica Di Gresy ma la modella ventenne ha ribadito di essere solo una cara amica per l'artista.