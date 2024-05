Fedez, attacco a Chiara Ferragni in una hit? L'anticipazione con la maglia della Roma

CIAMPINO (ROMA) - Lo spoiler arriva su Tik Tok, con il giovane rapper di Ciampino, El Matador, che indossando la maglia della Roma balla sulle note della nuova canzone realizzata in collaborazione da Fedez ed Emis Killa. Giusto un paio di strofe, in cui si sente accennare il tormentone "dici che sono un bugiardo", anche se titolo e data di uscita del brano ancora non sono state rese note. La notizia della featuring è però un'altra e riguarda il contenuto del testo.