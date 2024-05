Chiara Ferragni, confidenze private su Fedez: "Combina casini"

Nuove rivelazioni sulla separazione tra Chiara Ferragni e Fedez . A farle è ancora una volta l'esperta di gossip Deianira Marzano, che ha spifferato di essere in contatto con l'influencer. "Io chiacchiero sempre con lei, quella è così carina con me. Io le scrivo e lei mi risponde e mi racconta tutti i fatti suoi. - ha confidato a Radio Marte - Io parlando di Fedez le ho detto ‘però quanti casini che sta combinando ultimamente?!’. E lei su questa cosa mi ha proprio detto ‘eh, e tu non sai il resto…’. Non invento nulla, mi ha detto proprio così, ho tutto salvato, ho i messaggi". Deianira ha inoltre assicurato che non ci sarà alcun ritorno di fiamma tra i Ferragnez , nonostante i figli Leone e Vittoria.

Fedez e la nuova canzone dedicata a Chiara Ferragni

Fedez racconta la fine della storia d'amore con Chiara Ferragni in Sexy Shop, la canzone dell'estate scritta con Emis Killa. Alcune parti del testo sono un riferimento esplicito all'ex moglie: "Una vita in salita / Una storia infinita che poi è finita / ho male alle dita / Perché farci del male è una fede nuziale con il foro d’uscita / Per ogni tua amica assetata di fama eri acqua sorgiva / Mani di fata io ti ho sfiorata e tu sei sfiorita". A La Stampa, il rapper ha precisato: "Ho scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto, perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare m…da sulla madre dei miei figli Leone e Vittoria. Certo, lo stesso non vale per chi le è stato attorno. Su di loro non ho pietà e non avrò nessuna pietà".