Chiara Ferragni a pranzo con un uomo misterioso: l'ultimo gossip

Chiara Ferragni pronta a ricominciare a vivere dopo la separazione da Fedez. Del resto, come confidato ad una cara amica, l'imprenditrice digitale oggi si sente rinata. Il settimanale Gente racconta di un pranzo speciale a Milano, in zona Porta Genova. Un pranzo che l'influencer non avrebbe consumato da sola. Con lei, infatti, ci sarebbe stato un uomo, di cui al momento non si conosce l’identità. La Ferragni avrebbe fatto di tutto per depistare i paparazzi. Un comportamento ben diverso da quello di Fedez: da quando è tornato single il rapper viene continuamente ripreso in video e foto in compagnia di affascinanti modelle.