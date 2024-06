Ferragni, Damato fuori dalle aziende: il retroscena dietro il comunicato

Altra "separazione" per Chiara Ferragni , che stavolta si è separata dal manager Fabio Maria Damato . L'uomo di punta del gruppo Ferragni ha lasciato la gestione delle società con un comunicato che ha fatto discutere . Damato aveva assunto progressivamente un ruolo centrale nel sistema di gestione della galassia Ferragni, entrato con ruoli di primo piano e arrivato ad essere capo del gruppo.

Chiara Ferragni nomina la madre nuovo capo

Chiara Ferragni ha voluto dare una forte svolta al gruppo, nominando la madre Marina Di Guardo direttore generale di fatto della Sisterhood, consegnandole gli stessi poteri gestionali che prima aveva Damato. Un lento riassesto dopo quasi sei mesi dallo scandalo pandoro, per il quale anche Damato è indagato per concorso in truffa aggravata.

Addio Damato, il retroscena dietro il comunicato

A stupire, dopo anni di lavoro per il brand Ferragni, è stato il comunicato scarno, di poche righe: "A partire dal 16 giugno 2024, Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali. Il cambiamento fa parte di un percorso di rinnovamento aziendale".