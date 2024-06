"Fedez e Taylor Mega, Chiara Ferragni reagisce male: ecco cosa ha fatto"

Fedez avrebbe avuto un flirt con Taylor Mega: a farlo sapere il settimanale Diva e Donna. Una presunta liaison che Chiara Ferragni avrebbe subito scoperto tanto da reagire male. Come? Bloccando sui social la modella e influencer, che in passato ha avuto una breve relazione con Flavio Briatore. Federico – prima dell'attuale frequentazione con la modella francese Garance Authiè – avrebbe avuto una liaison con Taylor e l'incontro, rimasto finora segreto, sarebbe andato in scena a Milano: questo non avrebbe lasciato indifferente la Ferragni che – sempre secondo le voci raccolte – da qualche tempo sarebbe a conoscenza del debole del suo ex marito per Taylor.