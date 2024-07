Fedez esce con Taylor Mega. E Chiara Ferragni abbassa la saracinesca

Fedez ancora al centro del gossip. Questa volta i paparazzi di Chi hanno sorpreso il cantante insieme a Taylor Mega. Non un'uscita romantica bensì un appuntamento a quattro con Leonardo Maria Del Vecchio (socio e amico di Federico Lucia) e la sua fidanzata Jessica Michel Serfaty. Insieme si sono concessi una gustosa cena a Casa Cipriani a Milano. Successivamente si sono diretti verso l'abitazione di Del Vecchio. "L'atmosfera sembra divertita e rilassata, come lo era quella all'uscita di Chiara Ferragni con le amiche e Tony Effe (ex fidanzato storico di Taylor Mega, ndr)", si legge sulla rivista.