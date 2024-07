Chiara Ferragni rinuncia al ricorso sul caso pandoro: cosa succede ora

Pandoro e uova di Pasqua, le ultime news su Chiara Ferragni

Alle società di Chiara Ferragni, Fenice e Tbs Crew, è stata inflitta lo scorso dicembre la sanzione di un milione di euro per il pandoro Natale rosa, lanciato sul mercato a novembre 2022. L'accusa è quella di pubblicità ingannevole. Secondo l'Agcm i consumatori venivano indotti a credere che, acquistando il dolce natalizio, avrebbero donato una donazione all'Ospedale Regina Margherita di Torino per acquistare un nuovo macchinario per le cure terapeutiche dei bambini colpiti dal tumore. Invece, come è stato scoperto, non c'è mai stata una proporzione diretta tra il numero di pandori venduti e la cifra destinata al progetto benefico. La pratica commerciale scorretta è stata confermata dal Tribunale Civile di Torino lo scorso aprile. In seguito l'Agcm ha aperto un altro procedimento contro l'influencer per aver ingannato i consumatori in maniera simile con delle uova di Pasqua.