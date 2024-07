Chiara Ferragni torna a parlare dopo la separazione da Fedez: le parole a sorpresa

Chiara Ferragni e il post su Instagram

La modella e influencer su un post Instagram ha scritto: “Nella vita vincere o perdere accadranno entrambi. Ció che non è mai accettabile è smettere. Negli ultimi mesi ho pensato a questa frase ogni giorno: l’ho trovata nella dedica di un’amica, negli abbracci caldi della mia famiglia, nei sorrisi e nei pianti ed in tutti gli strani giochi del destino. Sussurata perfino dalla coppia che mangiava in barca al tramonto e che poi mi ha accolta per brindare alla vita, quella vita vera ed autentica, piena di colpi di scena. Ed è allora che mi ripeto la mia frase: ciò che non è mai accettabile è smettere”. Chiara Ferragni riparte da qui.