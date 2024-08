Chiara Ferragni frequenta Silvio Campara: gossip e retroscena

Ci sarebbe un nuovo uomo nella vita di Chiara Ferragni. L'ex moglie di Fedez starebbe frequentando da qualche settimana l'imprenditore Silvio Campara. A lanciare lo scoop Dagospia: "Chiara, negli ultimi mesi, ha lenito il suo Viale del Tramonto con una scrupolosa riabilitazione per mano dell’ortopedico toscano Andrea Bisciotti. Le persone più vicine alla biondina di Cremona sostengono, però, che Chiara avrebbe già dimenticato il bel fustacchione 31enne per “tornare” di prepotenza nella moda, settore a lei più familiare".

Quando e come si sono conosciuti Chiara Ferragni e Silvio Campara

E poi: "La Ferragni avrebbe infatti iniziato un’affettuosa amicizia con un imprenditore della moda in fortissima ascesa: l’ex modello belloccio Silvio Campara, ceo del brand di scarpe deluxe Golden Goose Campara è balzato agli onori delle cronache un mese fa per l’Ipo, annunciata, e poi stoppata, della società, che capitalizzerebbe 1,8 miliardi di euro". Secondo Il Corriere della Sera, i due si sarebbero conosciuti a Forte dei Marmi, in occasione dell’inaugurazione di un nuovo retail concept ispirato alla villeggiatura italiana Anni Sessanta: Bar Golden. Per ora nessuna conferma ma neppure nessuna smentita da parte dei diretti interessati. Campara risulta sposato e con due figli.

Chi è Silvio Campara

Classe 1979, Silvio Campara è nato a Lugagnano di Sona in una famiglia di artigiani edili. Ex modello, si è laureato in Economia alla Bocconi, per poi lavorare prima come commesso da Alexander McQueen e successivamente come commerciale di Giorgio Armani. Nel 2013 ha iniziato la scalata nell’azienda Golden Goose, fondata dalla coppia di designer veneziani Alessandro Gallo e Francesca Rinaldo e venduta nel 2020 alla società di private equity Permira, toccando l’apice dopo soli cinque anni, con l’attuale nomina a ceo. Campara ha portato il brand da 266 milioni di fatturato nel 2020 ai 587 del 2023. Tra i prossimi obiettivi la quotazione in Borsa e il traguardo del miliardo entro il 2029.