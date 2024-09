Chiara Ferragni torna a lavorare, le sue parole dalla Spagna: "Mi sto ricostruendo"

Chiara Ferragni è tornata: dopo mesi difficili, che hanno stravolto la sua vita, ha ripreso a lavorare. Ha deciso di ripartire dalla Spagna, dove è stata scelta come testimonial di una linea spagnola di prodotti per capelli. E alla presentazione del brand a Madrid ha rilasciato interessanti dichiarazioni sulla sua vita privata e professionale. L'inizio di un nuovo importante capitolo per la 37enne. "Credo che tutti sappiano che questi nove mesi non sono stati i più facili della mia vita. È stato l'anno più difficile della mia vita", ha dichiarato Chiara in un incontro con la stampa. "Sono in un nuovo capitolo della mia vita, mi sto ricostruendo come persona. Penso di essere diversa e di essere cambiata in molti modi: se prima ero già molto attenta nella scelta dei brand con cui avrei lavorato, ora lo sono ancora di più", ha aggiunto.