Fedez, nuovo attacco a Tony Effe. Chiara Ferragni furiosa sui social per i dissing: "Sono stanca!"

Il dissing tra Fedez e Tony Effe ha generato la reazione di Chiara Ferragni , tirata in ballo dai due rapper prima dell'uscita della canzone dell'ex marito, intitolata Allucinazione Collettiva, che è online da ieri notte. L'influencer ci è andata giù pesante a scatola chiusa, prima del rilascio del testo: "Questa sera non uscirà l’ennesimo dissing che ha intrattenuto molto, ma una finta canzone romantica, priva di sincerità".

Chiara Ferragni contro Fedez e Tony Effe

Chiara Ferragni non ci sta e stavolta si tira fuori: "Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati dieci mesi molto difficili. Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solo di essere lasciata fuori da questi giochi. In molte occasioni ho scelto di restare in silenzio, forse troppe, per proteggere chi mi sta a cuore e tutelare la mia famiglia. Ma ora sono stanca. Stanca di subire attacchi gratuiti, pettegolezzi infondati e dicerie velenose», aggiunge. E conclude: «Credo sia giunto il momento di mettere un punto a tutto questo e di poter vivere serenamente, senza essere trascinata in situazioni che non mi appartengono né oggi, né mai più".