Chiara Ferragni a Ballando con le Stelle: la scelta dopo la proposta di Milly

Chiara Ferragni ha risposto all'invito di Milly Carlucci. Come? Con un rifiuto. Dopo il pandoro gate e la separazione da Fedez l'imprenditrice digitale era stata invitata alla nuova edizione di Ballando con le Stelle - in partenza il prossimo sabato 28 settembre - con un ruolo creato ad hoc. Ma, a quanto pare, le vicende degli ultimi mesi hanno scosso profondamente Chiara.

Chiara Ferragni dice no a Ballando con le Stelle e Milly Carlucci

"Purtroppo Chiara non se la sente", ha fatto sapere Milly Carlucci in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni. Per il momento la Ferragni preferisce continuare a centellinare le sue apparizioni pubbliche. "Mi sto ricostruendo", ha ammesso ad un evento in Spagna. La sua vita privata e professionale è stata completamente stravolta e la 37enne sta cercando di riemergere poco alla volta.