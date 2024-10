Chiara Ferragni e Fedez, parla l'avvocato di lei: "Nessun accordo sulla separazione"

Con una nota indirizzata ad Ansa, l'avvocato Daniela Missaglia ha smentito le ultime notizie circa una separazione pacifica tra Chiara Ferragni e Fedez , che si sono mollati dopo sei anni di matrimonio e due figli. "Inverificate illazioni relative a trattative riservate tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili", le ha definite il legale.

Ancora nessun accordo di separazione tra Chiara Ferragni e Fedez

L'avvocato ha precisato che Chiara Ferragni e Fedez non hanno ancora raggiunto un accordo sulla separazione e sulla gestione dei figli: "Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento ‘pressoché paritetico' della prole. Fermo l’impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa". La nota si conclude con un invito a non dare risonanza a notizie non ufficiali che potrebbero compromettere l'esito della trattativa: "Diffido, pertanto, gli organi di stampa dal riprodurre notizie attinte da fonti non ufficiali, compromettendo il buon esito delle trattative".