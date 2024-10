Chiara Ferragni di nuovo sola, Silvio Campara è tornato dalla moglie

Chiara Ferragni è single. La storia d'amore con Silvio Campara , sbocciata durante l'estate a Forte dei Marmi, è già finita. E lui è tornato dalla moglie Giulia Luchi, che gli aveva presentato l'imprenditrice digitale lo scorso giugno. Le foto pubblicate dal settimanale Chi confermano le voci degli ultimi giorni sul definitivo allontanamento tra Chiara e Silvio. Campara è stato immortalato insieme alla moglie - che in questi mesi non se n'è mai andata - ed evidentemente ha perdonato la "sbandata".

Chiara Ferragni e Silvio Campara si sono lasciati, lui è tornato dalla moglie

Chiara Ferragni e Silvio Campara non stanno più insieme. Ignoti i motivi della rottura anche se, secondo alcune indiscrezioni, la Ferragni era pronta a rendere pubblica la relazione mentre Silvio è stato sempre restio per via della sua situazione familiare. Alla fine le loro strade si sono separate e lui ora ha deciso di dare una seconda chance al suo matrimonio. Soprattutto per il bene dei figli, che hanno cinque e due anni.