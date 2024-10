Chiara Ferragni ha un nuovo amore: è Giovanni Tronchetti Provera

Chi è Giovanni Tronchetti Provera

Classe 1983, Giovanni Tronchetti Provera è un manager di successo del gruppo Pirelli. Figlio di Marco Tronchetti Provera, ex presidente di Telecom Italia e attuale vicepresidente esecutivo di Pirelli, e di Cecilia Pirelli, erede della famiglia fondatrice dell’azienda. Laureato in Business Management alla London Englush School, lavora nell'azienda di famiglia dal 2009, dove ha ricoperto svariati ruoli. Attualmente ricopre la carica di vicepresidente Sustainability, New Mobility and Motorsport, ma è anche Amministratore di Marco Tronchetti Provera & C. S.p.A, amministratore delegato in Camfin S.p.A, in Camfin Alternative Assets S.r.l e in Longmarch Holding S.r.l. Giovanni si è separato nel 2023 da Nicole Moellhausen, che l'ha reso padre di tre figli.