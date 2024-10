Taylor Mega insiste: "Fedez e Chiara Ferragni coppia aperta. Cristiano Ronaldo mi ha scritto"

Taylor Mega insiste: "Chiara Ferragni e Fedez erano una coppia aperta". Dopo la smentita dell'imprenditrice digitale a Striscia la notizia, la sensuale influencer, ex opinionista di Barbara D'Urso, non ha cambiato la sua versione dei fatti dopo aver avuto una liaison segreta con Fedez. "Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce ciò che vuole capire. Io se parlo è perché so delle cose", ha detto Taylor nel podcast Gurulandia. E, alla domanda diretta dei conduttori "Chiara è stata con altri uomini mentre era sposata con Federico oppure no?", ha risposto chiaramente: "Non devo raccontarlo io, da quello che ho saputo, sapevo che erano una coppia aperta. A Striscia ha negato, cosa poteva dire? Secondo te poteva dire qualcosa di diverso?".

Taylor Mega e la storia con Cristiano Ronaldo Taylor Mega ha inoltre assicurato di aver avuto delle avances da Cristiano Ronaldo. "Mi scriveva. Non sono l'unica che l'ha detto, scrive a una marea di ragazze. Tante ci sono andate a letto, io gli ho risposto ma ci sono stati tre messaggi in croce. Cosa ricaverei nell'andare a letto con lui? Cosa mi rimane dentro? A me non piace neanche esteticamente. Come se vi scrivesse la persona più bella del mondo ma sapeste che vuole solo scop*re, cosa ne viene? Cosa ti dà?", ha fatto sapere la Mega, che attualmente è single.

Taylor Mega non può avere figli Per la prima volta Taylor Mega ha inoltre ammesso di avere un problema di salute e per questo non può avere figli. "L'altro giorno ho postato una frecciatina: "Non chiamarmi fake, non sono come le tue borse". Sotto il post ho ricevuto tantissimi insulti, uno mi è rimasto impresso, mi hanno scritto: "Non puoi avere figli grazie al karma, ti sta bene". Io ho un problema, non posso realmente avere figli e lui mi ha detto questa cosa, manco avessi truffato dei bambini. Ma ci sono abituata, nel mio lavoro devi essere temprato agli insulti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA