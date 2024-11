Chiara Ferragni e Fedez, accordo per il divorzio: dai figli ai soldi, tutti i punti

Dopo lunghe trattative, Chiara Ferragni e Fedez stanno firmando l'accordo di separazione e contestuale divorzio. A farlo sapere l'avvocato Pompilia Rossi con Alessandro Simeone ed Andrea Pietrolucci per il cantante e l'avvocata Daniela Missaglia per l'imprenditrice digitale. Chiara non avrà dall'ex marito un assegno di mantenimento per i figli, visto che può permettersi di provvedere a Leone e Vittoria senza alcun contributo da parte di Federico Lucia. La richiesta inoltre strideva anche con l’immagine pubblica che la Ferragni ha sempre offerto di sé, costruita sul concetto di emancipazione femminile.