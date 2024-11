Chiara Ferragni fa un bilancio della sua vita: dure parole contro Fedez

Chiara Ferragni contro Fedez. Tramite un nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, la 37enne ha voluto tirare le somme di quello che è stato l’ultimo anno della sua vita. Indubbiamente quello più difficile, dal punto di vista lavorativo e sentimentale. Tra una dichiarazione e l'altra sono diversi gli attacchi all'ex marito , con il quale ha di recente raggiunto un accordo di divorzio . "Un anno nella mia "nuova" casa - ha scritto la Ferry - un anno che è stato senza dubbio il più difficile della mia vita, ma che, incredibilmente, mi ha anche regalato la libertà. Un anno in cui ho imparato che chi ti ama davvero rimane accanto a te, e che il benessere emotivo vale più di ogni successo professionale.".

Chiara Ferragni contro Fedez

Chiara Ferragni ha aggiunto nel suo sfogo fiume: "Un anno in cui questa casa è diventata il rifugio della mia “nuova” famiglia, e dove ho capito che, a volte, è necessario lasciare andare certe persone per ricominciare a prendersi cura di se stessi e imparare a fare spazio all’amore vero". E infine: "Questo anno mi ha insegnato che ogni perdita porta con sé una nuova possibilità. E oggi sento che la mia libertà non è solo un punto di arrivo, ma un inizio: quello di una nuova vita, più autentica, più forte e, finalmente, più mia".