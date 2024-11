Fedez sul caso Ultrà: "Non tradisco le amicizie". Poi frecciata al nuovo amore di Chiara Ferragni

Fedez ha rotto il silenzio sul caso Ultrà. "Lo incontreresti di nuovo il capo ultrà Lucci?", gli ha chiesto Giuseppe Cruciani a La Zanzara. "Era un mio amico e in quanto mio amico, io non tradisco le amicizie. Frequentavo un pregiudicato che si stava reinserendo nella società, poi non posso sapere cosa faceva sul suo privato", ha replicato il cantante per poi aggiungere: "Io lo rincontrerei! Non esiste il reato di cattiva frequentazione e non abbiamo fatto nulla di male. Io non ricopro una carica pubblica, non sono un sindaco, non sono un parlamentare, non sono un senatore. Quindi se non commetto dei reati frequento chi ca**o voglio. Poi se qualcuno vuole venirmi a fare la morale è un discorso di moralismo e non mi compete e non mi interessa". E poi: "Io credo che sia oggettivo che il mio nome compare 47 volte in un'ordinanza di custodia cautelare in cui non si ravvisano reati. Ci sono delle intercettazioni mie personali dove parlo dei ca**i miei che non hanno alcuna valenza legale. La mia domanda è: il mio nome è stato inserito per quale ca**o di motivo?".