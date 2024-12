Fedez sorprende i fan: spuntano alcuni enigmatici versi d'amore. Social in fermento

MILANO - Fedez continua a far parlare di sé. Il rapper milanese ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di frasi enigmatiche: “A volte ti fotografavo di nascosto perché avevo troppa paura di non poter rivivere più quei momenti insieme. Ora me le tengo strette queste foto”. Un messaggio carico di nostalgia che ha molti, sui social, hanno intepretato come un riferimento neanche troppo velato alla sua ex moglie, Chiara Ferragni, con la quale Fedez ha ufficialmente divorziato.