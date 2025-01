Chiara Ferragni e le voci sulla gravidanza: "È andata in una clinica ostetrica"

Chiara Ferragni sarebbe di nuovo incinta, a neppure un anno dalla separazione da Fedez. A destare sospetti non solo le forme più rotonde dell'influncer ma anche il fatto che nei giorni scorsi si sia recata nella nota clinica ostetrica Mangiagalli di Milano, la stessa in cui nell'aprile 2021 ha dato alla luce la sua secondogenita Vittoria. Scortata dalle guardie del corpo, Chiara si è trattenuta per oltre un'ora in clinica e dopo uno spuntino in un bar vicino, è volata via. A raccontarlo il settimanale Oggi, che ha pubblicato le foto di Chiara all'uscita dalla struttura. Contattata dal magazine, la Ferry si è chiusa nel silenzio, accrescendo così il mistero su una presunta gravidanza.