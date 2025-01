Chiara Ferragni: "Sto meglio senza Fedez, non era una bella relazione"

Chiara Ferragni è tornata a parlare di Fedez , con il quale non ha mantenuto un buon rapporto dopo la separazione. L'influencer e imprenditrice digitale ha rilasciato dichiarazioni forti - che faranno sicuramente discutere - a Striscia la notizia. L'inviato Valerio Staffelli l'ha raggiunta per consegnarle il Tapiro d'oro perché Fedez, in gara al prossimo Festival di Sanremo , nella serata dedicata ai duetti e alle cover ha scelto di cantare con Marco Masini la celebre canzone Bella stronza. A detta di molti una dedica più che evidente alla Ferry. "Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui", ha commentato Chiara. Staffelli ha replicato: "Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?". "Sono d’accordo", ha risposto la Ferragni.

Chiara Ferragni contro Fedez a Striscia la notizia

Dopo aver raggiunto l'accordo di divorzio, i Ferragnez non hanno mantenuto un rapporto cordiale nonostante la presenza dei figli Leone e Vittoria. A farlo sapere è stata la stessa Chiara Ferragni a Striscia la notizia: "Non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino", ha spiegato la 37enne a Valerio Staffelli. Poi ha aggiunto senza mezzi termini: "Sto meglio senza Federico, non era una bella relazione". Parole decisamente forti che faranno sicuramente discutere. Oggi Chiara, che nella sua carriera ha ricevuto ben sei Tapiri d'oro, è felice accanto al manager Giovanni Tronchetti Provera. Un amore vissuto però lontano dai riflettori, soprattutto per volere della famiglia di lui, da sempre sobria e discreta. Federico Lucia, invece, non ha ancora trovato una stabilità in amore: ormai da oltre un anno si destreggia tra vari flirt e brevi liaison.