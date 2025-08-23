Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, ora è ufficiale: la prima foto social di coppia

Prende il volo l'amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera . Ad un anno dall'inizio della relazione, accompagnata da indiscrezioni e maldicenze, la coppia ha finalmente ufficializzato la liaison sui social. A farlo ovviamente l'ormai ex regina di Instagram, che ha condiviso sul suo account uno scatto col nuovo compagno al mare, al tramonto. Entrambi sorridono: spensierati e innamorati. Nello scatto il manager ha un'immagine molto rilassata e sfoggia una camicia rosa mentre l'ex moglie di Fedez indossa una bandana bianca. Nessuna didascalia ad accompagnare il post ma solo l'emoji di una stella e commenti chiusi.

La storia d'amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si frequentano da un anno anche se si conoscono da tempo perché i rispettivi figli frequentato lo stesso istituto scolastico. Il loro rapporto è stato messo a dura prova in diversi momenti. Sembra che l'influencer non sia ben vista dalla famiglia di lui ma questo, a quanto pare, non ha impedito al manager di continuare a credere in questo legame con la 38enne. Di recente la coppia è stata paparazzata a Ibiza, dove Giovanni si è divertito in acqua a giocare con i figli della Ferragni. Leone e Vittoria, infatti, hanno già conosciuto il nuovo fidanzato della mamma e hanno instaurato con lui un buon rapporto. Tronchetti Provera è padre di tre figli nati dal precedente matrimonio con Nicole Moellhausen.