venerdì 2 gennaio 2026
Chiara Ferragni: addio Tronchetti Provera, il nuovo fidanzato viene dal calcio

Mentre l'erede Pirelli è tornato tra le braccia dell'ex moglie Nicole, l'imprenditrice digitale avrebbe iniziato una nuova appassionante relazione
TagsChiara FerragniGiovanni Tronchetti Provera

Anno nuovo, vita nuova. Chiara Ferragni ha definitivamente archiviato Giovanni Tronchetti Provera, con il quale ha vissuto nell'ultimo anno una relazione tutt'altro che semplice. Lui, erede di una delle famiglie più facoltose d'Italia, è stato paparazzato in atteggiamenti intimi con la moglie Nicole. Secondo gli ultimi gossip sarebbero tornati insieme, anche per amore dei tre figli in comune. E Chiara? L'imprenditrice digitale non sarebbe di certo rimasta a guardare e avrebbe già trovato un altro amore.

Chi è il nuovo fidanzato di Chiara Ferragni dopo Giovanni Tronchetti Provera

Stando ad un'indiscrezione del giornalista Gabriele Parpiglia, rilanciata anche da Gente, da qualche settimana Chiara Ferragni starebbe frequentando un noto procuratore sportivo di calcio. Il nome? Per ora top secret. Dopo il divorzio da Fedez l'influencer è diventata molto più riservata. Anche se non manca di aggiornare quotidianamente i follower dei suoi passi: in questi giorni è in Colombia, dove ha deciso di trascorrere il Capodanno con la sorella Valentina e una comitiva di amici. Tra questi dovrebbe esserci anche il nuovo misterioso flirt sebbene non ci siano certezze.

Il 2026, un nuovo inizio per Chiara Ferragni

Gli ultimi due anni sono stati particolarmente complessi per Chiara Ferragni: dal Pandoro gate, che ha avuto un forte impatto sulla sua immagine pubblica, alla rottura con Fedez, fino alle difficoltà attraversate dal suo marchio. Il 2026 potrebbe ora rappresentare l’occasione per lasciarsi alle spalle il periodo più difficile e avviare un percorso di rilancio, personale e professionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

