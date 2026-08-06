Georgina Rodriguez e Chiara Ferragni unite contro l'heroin chic

Le campagne dedicate alla body positivity , la maggiore rappresentazione di corpi diversi e un dibattito sempre più aperto sull'accettazione di sé avevano lasciato pensare che certi standard di bellezza fossero ormai un ricordo. Oggi, però, qualcosa sembra essere cambiato. Tra passerelle, campagne pubblicitarie e soprattutto social network, sembra sia tornata a farsi strada l'estetica dell'heroin chic , caratterizzata da un'estrema magrezza che molti consideravano ormai superata. È in questo clima che due delle donne più seguite del panorama internazionale, Georgina Rodríguez e Chiara Ferragni , hanno deciso di rompere il silenzio, trasformando gli attacchi ricevuti sul proprio aspetto fisico in una riflessione più ampia sugli standard di bellezza. La prima a intervenire è stata la compagna di Cristiano Ronaldo , bersaglio di centinaia di commenti dopo aver pubblicato alcune foto in bikini durante le vacanze estive. Il giorno successivo è arrivata anche la presa di posizione dell'ex moglie di Fedez , che in un video condiviso su Instagram ha raccontato il suo rapporto con il corpo, spiegando come i periodi in cui appariva più magra coincidessero, in realtà, con i momenti più difficili della sua vita.

"Il mio corpo cambierà": le parole di Georgina e Chiara Ferragni contro gli standard di bellezza

Georgina Rodríguez, pronta a convolare a nozze con CR7, ha scelto di rispondere direttamente alle critiche ricevute sui social, ricordando che il corpo di una donna è destinato a cambiare nel tempo e che proprio questo rappresenta un segno di vita. "Il mio corpo cambierà, come cambia quello di tutte le donne. E spero continui a farlo per molti anni, perché significherà che sarò ancora viva", ha scritto. L'imprenditrice ha ammesso di aver inizialmente sofferto per alcuni commenti, soprattutto perché la sua immagine fa parte del suo lavoro, ma ha raccontato che è stato Cristiano Ronaldo ad aiutarla a ridimensionare il problema con una frase destinata a rimanerle impressa: "Non vivi della tua immagine. Vivi di chi sei". Anche Chiara Ferragni ha confidato ai follower di aver ricevuto messaggi in cui le veniva fatto notare che fosse "ingrassata" o che apparisse più vecchia. L'influencer ha scelto però di non alimentare le polemiche, preferendo condividere un percorso personale di accettazione. "Sono molto sicura di me stessa e ci ho lavorato tanto", ha chiarito, confessando di aver trascorso anni inseguendo un ideale di magrezza che oggi vede con occhi completamente diversi. "Ogni volta che mi vedevate più magra, non ero felice. Erano i momenti peggiori della mia vita", confidando così che nei periodi più difficili mangiava pochissimo oppure sviluppava un controllo eccessivo sull'alimentazione. Oggi, invece, il suo messaggio è radicalmente cambiato: "Amo il mio corpo. Posso migliorare la mia forma fisica, ma amo la persona che sono".