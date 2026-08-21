Terremoto in Perù, paura per Chiara Ferragni e il fidanzato. Cosa è successo

Chiara Ferragni dopo il terremoto in Perù: "Stiamo tutti bene"

"A tutti coloro che ci hanno mandato messaggi chiedendoci come stiamo, grazie. Stiamo tutti bene e al sicuro", ha scritto Chiara Ferragni, intervenendo dopo le numerose richieste di notizie arrivate dai follower. L'ex moglie di Fedez ha poi chiarito che il gruppo non si trovava nei pressi dell'epicentro. "Oggi c'è stato un forte terremoto in Perù, con epicentro nella regione di Ayacucho, lontano da dove ci troviamo. È stato avvertito in diverse parti del Paese, ma fortunatamente noi stiamo bene e non eravamo nella zona colpita". Non è mancato un pensiero rivolto alle persone che si trovavano più vicine all'area interessata dal sisma: "Invio tutto il mio affetto e i miei pensieri a tutti coloro che si trovano più vicini all'epicentro e spero che tutti stiano bene". La Ferragni ed Hernández erano arrivati in Perù soltanto pochi giorni prima. Una delle prime tappe era stata Paracas, sulla costa occidentale, dove la coppia aveva raccontato sui social alcuni momenti della vacanza tra cucina locale, escursioni e natura. "Abbiamo assaggiato la cucina locale, visto leoni marini, delfini e fenicotteri, degustato il vino prodotto nel deserto e ci siamo goduti ogni momento", aveva scritto l'imprenditrice digitale. A Paracas non erano mancate le esperienze nel deserto, dai giri in buggy al sandboarding fino al tramonto tra le dune. Il viaggio era poi proseguito verso Lima, dove la 39enne aveva celebrato soprattutto la gastronomia e i panorami della capitale peruviana: "Il cibo migliore e i panorami più belli". Poco prima del terremoto, la coppia si era rimessa in viaggio verso una nuova destinazione, rimasta però segreta. Chiara aveva pubblicato una foto dall'aereo insieme al fidanzato. Soltanto alcune ore più tardi è arrivata la notizia del sisma e, con essa, la preoccupazione di chi stava seguendo il loro viaggio sui social.