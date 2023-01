Diletta Leotta e Loris Karius: il gesto scaccia crisi

Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Diletta Leotta e Loris Karius. Insieme dallo scorso ottobre i due sono più innamorati che mai. Di recente qualcuno aveva ipotizzato una crisi dopo che la conduttrice aveva condiviso su Instagram la foto di famiglia per Natale senza il nuovo fidanzato. In realtà il calciatore ha poi raggiunto Diletta in Sicilia il 26 dicembre per conoscere i parenti della Leotta. Ora la coppia è scappata in Val d'Aosta per l'ennesima fuga d'amore. Un weekend sulla neve, a Courmayeur, dove Diletta e Karius sono stati pizzicati a cena, nel ristorante più romantico della zona.