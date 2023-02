Diletta Leotta consola Karius dopo la finale di Carabao Cup persa: cos'ha fatto

Karius perde la Carabo Cup: il gesto di Diletta Leotta

Baci, coccole e tanta passione, come mostra lo scatto in aeroporto condiviso da Diletta Leotta sui social network. Così la presentatrice è stata vicina al suo amore. "Orgogliosa di te", ha scritto la 32enne. Secondo i gossip la coppia sarebbe in attesa di un bambino ma per il momento i diretti interessati non hanno né confermato né smentito.