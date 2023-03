Diletta Leotta fa arrabbiare Karius: il dettaglio della foto non sfugge ai fan

MADRID (Spagna) - L’amore è cieco, ma a volte sarebbe opportuno tenere gli occhi aperti. Diletta Leotta non perde occasione per scattare dei selfie per poi pubblicarli sui propri profili social, ma questa volta ha compiuto un autogol clamoroso. La fidanzata di Karius - a Madrid per effettuare un reportage sulla ristrutturazione del Santiago Bernabeu - non ha perso occasione di far visita al Museo del club più titolato del mondo.