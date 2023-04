Diletta Leotta scatena la bufera sui social: "Puoi innamorarti anche..."

ROMA - "Magari ti puoi innamorare davvero di una persona diversa, diversissima da te, e senza un conto in banca cospicuo". Sono queste le parole prunciate da Diletta Leotta durante la sua trasmissione '105 Take Away', in onda su Radio 105. Parole, quelle del volto noto di Dazn, in dolce attesa di una bimba insieme al portiere del Newcastle Karius, che non sono passate sotto traccia.