Diletta Leotta: il matrimonio con Karius, il nome della figlia e altri segreti

Diletta Leotta è pronta a diventare mamma. La bionda presentatrice aspetta una bambina dal portiere Loris Karius. Una love story sbocciata solo lo scorso autunno ma diventata subito importante nel giro di poco tempo. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, la conduttrice di Dazn ha svelato nuovi dettagli di questa romantica storia d'amore. "Ero con le mie amiche a cena in un locale, entra Loris e io dico: ragazze, è entrato l'uomo della mia vita. Colpo di fulmine totale. Poi non abbiamo incrociato gli sguardi più di tanto, io non l'avevo riconosciuto. A un certo punto se ne va, ma si riaffaccia alla porta, mi sorride e mi fa ciao. Siamo stati lì fino alle 4 del mattino a parlare, mi è piaciuto subito", ha raccontato la 32enne.

La gravidanza di Diletta Leotta Un colpo di fulmine totale visto che nel giro di due mesi Diletta Leotta è rimasta incinta. La gravidanza è stata scoperta il 24 dicembre "ho capito che qualcosa non andava perché ero a Catania a un pranzo con le amiche. Io amo la birretta a pranzo, ma sentivo un sapore stranissimo, c'era qualcosa che non andava. Ho fatto il test ed è risultato positivo". Diletta non ha nascosto però di aver provato tanta paura anche se "mi sono detta: non è che se stai insieme da 10 anni, fai un percorso preciso, ti sposi, hai figli , poi è sicuro che rimarrai insieme per sempre. Non c'è una regola. Ho provato paura, ma anche gioia totale con Loris, amore all'ennesima potenza, l'entusiasmo alle stelle".

Diletta Leotta: Karius giocherà in Italia? A proposito della distanza fisica Diletta Leotta ha ammesso: "Newcastle è scomodissima, senza voli diretti, o via Parigi o via Amsterdam. Per il momento è andata bene. Poi vediamo la prossima destinazione. Se spero che possa venire in Italia? Egoisticamente sì, ma gli auguro il meglio dal punto di vista sportivo". E poi ancora: "Lui ha iniziato a studiare italiano e vorrebbe che io imparassi il tedesco, ma non mi ci metto, troppo difficile". Quando nascerà la figlia di Diletta Leotta Il parto di Diletta Leotta è previsto ad agosto, "forse il mio stesso giorno, il 16, che non so se sia positivo o no. Avere il compleanno in agosto è sfigato, ho sempre festeggiato da sola". La soubrette ha rivelato che quasi sicuramente Loris Karius assisterà al parto. "Sono sicura che sarà un papà dolcissimo", ha puntualizzato. Diletta voleva chiamare la figlia Ofelia come sua madre, ma la futura nonna si è opposta: "Mi ha detto che è una disgrazia, che lei ci ha sofferto per tutta la vita".

Il matrimonio di Diletta Leotta e Karius Dopo la nascita della bambina - il cui nome non è stato ancora deciso - Diletta Leotta e Loris Karius potrebbero convolare a nozze. "Penso al matrimonio ma deve chiedermelo lui. In questo sono tradizionalista", ha chiarito la conduttrice che ha aggiunto che tornerà a lavorare dopo il parto, ma non subito.

