Can Yaman: un'altra fidanzata italiana dopo Diletta Leotta

Il cuore di Can Yaman continua a battere per l'Italia, professionalmente e privatamente. L'attore continua a lavorare in Italia e qui avrebbe ritrovato l'amore dopo la chiacchierata relazione con Diletta Leotta . A farlo sapere Dagospia: pare che il 34enne frequenti da qualche tempo Giorgia Colombo. Secondo i beninformati i due sarebbero stati avvistati più volte insieme a Milano.

Giorgia Colombo, chi è la nuova fidanzata italiana di Can Yaman

Anche lei bionda e sensuale, Giorgia non fa parte del mondo dello spettacolo ma lavora come interior design. Sui social network è molto seguita: può vantare oltre 14mila follower. Al momento non ci sono ulteriori dettagli su questa liaison che sarebbe sbocciata da poco. Per ora nessuna dichiarazione è arrivata da parte di Can Yaman.