Diletta Leotta prende in giro Karius: il video diventa virale

Diletta a Karius, il video virale

La coppia è seduta ad un tavolo di un ristorante in riva al mare. Mentre Diletta riprende la scena con il suo telefono e si lascia andare ad una risata coinvolgente, il portiere (che era stato già preso in giro dalla compagna in altri video sul web) sembra tutt'altro che entusiasta della situazione. "Sempre preso bene", commenta Diletta con una serie di emoticons.