Diletta Leotta al mare col pancione: il video scatena i fan

Manca sempre meno al parto di Diletta Leotta , che diventerà mamma per la prima volta. La conduttrice di Dazn, che aspetta una figlia dal portiere del Newcastle Loris Karius , è al settimo mese di gravidanza e si sta godendo del meritato relax in attesa dell'arrivo della bambina.

Diletta Leotta, il video al mare col pancione

Come sempre, Diletta Leotta sta condividendo le sue giornate sui social con i suoi 8,7 milioni di follower. La conduttrice ha condiviso un video al mare, in cui mostra il suo pancione, ricevendo tantissimi like e commenti nel giro di pochi minuti. La Leotta, al momento, è impegnata anche con il suo nuovo podcast ("Mamma dilettante"), dove tra i tanti argomenti è tornata a parlare del sesso in gravidanza.