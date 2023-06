Diletta Leotta e Karius: spunta una promessa d'amore molto brillante

Gravidanza agli sgoccioli per Diletta Leotta. Ad agosto la bionda presentatrice darà alla luce la figlia che aspetta da Loris Karius, il calciatore tedesco conosciuto neppure un anno fa a Parigi. Tra una registrazione e l'altra del suo nuovo podcast Mamma Dilettante, la quasi 32enne si è concessa un weekend con gli amici al mare (e senza il compagno), in Versilia. E qui ha sfoggiato qualcosa che non è passato inosservato agli occhi attenti dei paparazzi...