Diletta Leotta e quel segreto da non confessare mai "al mio compagno"

Diletta Leotta dice sì ai segreti tra partner. “La cosa bella è avere una relazione molto aperta dal punto di vista intimo, cioè essere in totale sintonia”, ha premesso la conduttrice siciliana a Radio 105 per poi continuare che per lei avere qualche segreto non è una minaccia alla serenità della coppia. Secondo la futura mamma - il parto di Diletta è previsto ad agosto - non è necessario raccontare nello specifico al proprio compagno tutte le relazioni avute prima di quella attuale.