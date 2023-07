Diletta Leotta versione Barbie: la dedica social è per Karius

Diletta Leotta si gode la sua Sicilia. La presentatrice, che dovrebbe partorire ad agosto, prosegue le sue vacanze, in attesa di diventare mamma, nella sua terra insieme al compagno Loris Karius e al fedelissimo cane Lillo. Nell'ultimo post pubblicato su Instagram, la conduttrice di Dazn si mostra in versione Barbie e si lascia andare a una romantica dedica per il portiere del Newcastle.