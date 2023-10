Paola Ferrari ancora contro Diletta Leotta: "Atteggiamenti vistosi"

Paola Ferrari è tornata ad attaccare Diletta Leotta . La giornalista non ha ancora cambiato idea sulla collega più giovane. "Diletta? Non mi piace il modello femminile che porta avanti. Atteggiamenti così vistosi non fanno per me. Comunque a Rai Sport vado d’accordo con tante donne", ha dichiarato la Ferrari nell'ultima intervista rilasciata a Il Messaggero.

Paola Ferrari contro Diletta Leotta

"Per me è importante che le donne facciano tutto per se stesse non per diventare un oggetto sessuale che piaccia agli uomini. Questo è sbagliatissimo. Se una giovane pensa di trasformarsi per diventare come Diletta Leotta deve sapere che solo a una-due va bene. Meglio studiare", ha aggiunto Paola Ferrari.