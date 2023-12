Federica Pellegrini in imbarazzo: la domanda "cattiva" di Diletta Leotta

Diletta Leotta intervista Federica Pellegrini: la storia d'amore con Matteo Giunta

A Mamma Dilettante Federica Pellegrini ha parlato a lungo della sua relazione con Matteo Giunta, che per un periodo è stata tenuta nascosta. "Io uscivo da una storia importante di tanti anni, non avevo mai visto Matteo sotto quell'ottica e da quel momento ho iniziato invece a guardarlo con un altro occhio. E di fatto per la prima volta mi sono lanciata nel vuoto perché lui invece me l'ha fatta sudare eh!", ha raccontato la Pellegrini per poi aggiungere: "Lui era professionale, voleva tenere il distacco perché sapendo come va nel nostro mondo, tra chiacchiericci e quant'altro, voleva evitare assolutamente di sporcarsi la sua immagine da allenatore in una cosa in cui non credeva al cento per cento. Si vede che quando ha capito che era una cosa importante ha cambiato idea".