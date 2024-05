Diletta Leotta sposa Karius a giugno: le pubblicazioni di matrimonio svelano tutto

Inizia il conto alla rovescia per le nozze di Diletta Leotta e Loris Karius, che saranno celebrate il prossimo 22 giugno . Sono comparse sul sito del Comune di Milano le pubblicazioni di matrimonio in cui c'è scritto che gli sposi intendono celebrare le nozze a Lipari . Del resto Diletta è originaria della Sicilia anche se da anni vive a Milano. La coppia ha già una figlia, Aria, nata lo scorso anno.

Il matrimonio di Diletta Leotta e Karius

A quasi due anni dal primo incontro a Parigi, Diletta Leotta e Loris Karius sono pronti a giurarsi amore eterno. Alla presenza di 160 invitati, tra cui molti volti noti come la cantante Elodie che secondo alcune indiscrezioni sarà la testimone di nozze della sposa insieme a Barbara Berlusconi. "Mi commuove vederlo con mia figlia, sono innamoratissima. Ho creato la mia famiglia ed è emozionante, quando li vedo insieme capisco che è reale, che abbiamo fatto tutto questo, magari in fretta, ma è stata la cosa più giusta che potessi fare", ha raccontato di recente Diletta a Domenica In.